8 июля 2021 | Время чтения 2 мин

Тимур Кондратьев, , 23:01 — REGNUM Заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что попытки переписать историю Второй мировой войны приводят к тому, что искажаются роль СССР на тихоокеанском театре военных действий и ситуация с бомбардировками США Хиросимы и Нагасаки, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 8 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Сергей Лавров

»Переписать историю по итогам войны, а главное, стереть из памяти основного победителя — это и есть единственная цель «униженного и оскорблённого Запада», — пишет Александр Ч.

Многие пользователи оказались солидарны в оценке происходящего со стороны министра иностранных дел России. Западные страны одурачивают не только свой народ, но и население азиатских государств.

«Те, кто не выучили итоги Второй мировой, будут учить итоги третьей. Те, кто останутся в живых, конечно», — отмечает Дмитрий И.

Некоторые комментаторы отмечают, что для защиты российских граждан от недостоверной информации следует создать единый учебник истории, который не оставит западным агентам шанса обмануть людей.

«Так напишите нормальный учебник истории, какие были у нас в детстве, где Сталинградской битве был отведён целый параграф, а сейчас лишь жалкий абзац. Создавайте нормальные фильмы про войну, а не глупость от Михалкова и Бондарчука. Короче, вы опять перекладываете с больной своей головы на здоровую», — считает Алексей Р.

Советские солдаты в Харбине. 1945

Часть людей считает, что российские власти почему-то не замечают, как переписывают историю не только на Западе, но и внутри России, да ещё и за бюджетные деньги.

«Да при чём тут Запад? Любой современный российский фильм о войне включи, и сразу всё станет понятно, с чьей лёгкой руки всё это делается. Кто это дерьмо финансирует? Государство Российская Федерация! Так что чья бы корова мычала», — заметила Ольга О.

Ряд пользователей указывают на то, что западные страны имеют полное право переписывать свою историю, но они должны знать, что с Российской Федерацией такой номер не пройдёт.

«У себя пусть они переписывают всё что хотят. Главное, пусть в Россию со своим уставом не лезут», — поделился своим мнением Руслан Б.

Атомный взрыв над Хиросимой. 1945

Нашлись и те, кто считает, что не стоит забывать и про насущные проблемы, на которые российское руководство за последнее время стало меньше обращать внимание.

«Не надоело мусолить итоги войны? Умные люди историю знают, а идиотам всё равно не объяснить. Займитесь, наконец, сегодняшними делами!» — призывает Анна А.

Напомним, 8 июля глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в Дальневосточном федеральном университете, заявил, что попытки переписать историю Второй мировой войны приводят к тому, что искажаются роль СССР на тихоокеанском театре военных действий и ситуация с бомбардировками США Хиросимы и Нагасаки.