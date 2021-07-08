Москва, 8 июля, 2021, 21:37 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России учредило ведомственную медаль «Посольский приказ», которой будут награждать за заслуги во внешнеполитической сфере.

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Об этом 8 июля сообщает официальный сайт правовой информации. Приказ об учреждении медали подписан главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Нагрудной медалью министерства иностранных дел РФ «Посольский приказ» (далее — медаль) награждаются граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства за активную работу по отстаиванию внешнеполитического курса Российской Федерации, за многолетнюю дипломатическую службу и за вклад в укрепление дружественных связей РФ с другими государствами», — указано в тексте документа.

Согласно текста приказа, решение о награждении медалью «Посольский приказ» должен принимать министр иностранных дел России по представлению заместителей главы МИД.

На лицевой стороне медали «Посольский приказ» будет изображаться всадник, поражающий змея, по кругу надпись «Посольский приказ» и «Око всея Руси Великой». Внизу выбит год основания российского внешнеполитического ведомства — 1549. На её реверсной стороне разместится изображение высотного здания Министерства иностранных дел России.

Медаль соединяется с пятиугольной муаровой лентой бирюзового цвета с белой, золотой и багряной полосками.