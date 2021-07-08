Милан, Италия, , 21:32 — REGNUM Правые партии Италии объединятся в одно движение в силу естественного хода вещей, заявил в четверг, 8 июля, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони.

Проект объединения вызвал немало споров и даже некоторые возражения в среде самих правых, но жизнь покажет, что объединение неизбежно, полагает политик.

Совокупный рейтинг трех ведущих правых партий Италии составляет около 50% (партии Маттео Сальвини и Джорджи Мелони — по 21−22%, партия Берлускони — 6−7%). Но эксперты не уверены, что объединение партий сделает потенциальный совокупный рейтинг реальным. В партиях Сальвини и Мелони к проекту объединения относятся с меньшим энтузиазмом.