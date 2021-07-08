Владимир, , 21:27 — REGNUM Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин освободил от должности своего заместителя Романа Годунина. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 июля в пресс-службе областной администрации.

Причина увольнения Годунина — «представление работодателю подложных документов при поступлении на государственную службу».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года в отношении Годунина было возбуждено уголовное дело о подстрекательстве и пособничестве в ограничении конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию картеля. По версии следствия, он с помощью угроз добился заключения между двумя компания незаконного соглашения для победы на торгах на ремонт Рпенского проезда во Владимире.

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