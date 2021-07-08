Пекин, , 21:14 — REGNUM Китайские СМИ заметили и осветили заявление директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, в котором она привала страны-участницы «Группы двадцати» укреплять международное сотрудничество и противостоять неравномерности восстановления мировой экономики в условиях пандемии. Об этом, в частности, 8 июля сообщает Синьхуа, отмечая, что международная чиновница указала на то, что процесс восстановления протекает по прогнозу МВФ, выдвинутому в апреле текущего года.

Мировые игроки, включая участников «двадцатки», по мнению К. Георгиевой, должны поделиться вакцинами с развивающимися странами, а также предоставить им на льготных условиях финансирование для увеличения производства препаратов и устранить препятствия по их получению посредством импортных операций.

Отметим при этом, что китайские СМИ никак не комментируют эти высказывания.