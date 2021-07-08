Киев, , 21:14 — REGNUM Судебное заседание по делу главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука показало, что «блицкриг» власти против оппозиционного политика провалился, заявил 8 июля политический эксперт Сергей Ожегов.

Политолог напомнил, что власть выдвинула против Медведчука громкие обвинения — государственная измена, а также нарушение законов и обычаев войны, провела пять обысков — и дома у Медведчука, и в офисе ОПЗЖ, и даже у его тёщи — которые в итоге ничего не дали.

Ожегов подчеркнул, что за несколько месяцев Служба безопасности, Госбюро расследований и другие правоохранительные структуры так и не смогли представить ни единого доказательства против Медведчука.

«Результат — ноль. Просто ноль. За все время ни одного доказательства. Чем дальше в лес, тем «зеленые» сами подтверждают, что дело против Медведчука — это политические репрессии. Потому что за долгие месяцы никто не представил нам ни единого доказательства», — констатировал эксперт.

По его мнению Ожегова, в офисе президента растерялись и не знают, что делать, ведь «блицкриг» Зеленского и компании провалился.

«Зачем тогда тянут с этими судами? А потому что в Офисе президента просто не знают, что делать. Они надеялись, что Медведчук сбежит из Украины — а он не убежал и выступает в суде с позиции человека, уверенного в своей правоте», — отметил эксперт.

В завершение политолог саркастически констатировал, что в этой истории Владимир Зеленский выглядит жалко, потому что войдет в историю как президент Украины, который боролся с Филиппом Киркоровым и тёщей Медведчука.

ИА REGNUM напоминает, что накануне суд с нарушением ряда норм до 11 ноября продлил сроки досудебного расследования уголовного дела по подозрению в государственной измене народных Медведчука и его соратника, депутата ОПЗЖ Тараса Козака. Сегодня суд начал рассматривать вопрос о продлении лидеру ОПЗЖ меры пресечения. Согласно предыдущего решению, принятому в мае, политик должен до 10 июля находиться под домашним арестом.