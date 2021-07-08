Саранск, 8 июля, 2021, 21:07 — ИА Регнум. Врио главы Мордовии Артем Здунов провел рабочую встречу с заместителем председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олегом Бочкаревым. Об этом сообщает пресс-служб правительства республики.

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Стороны обсудили вопросы присутствия региональных промышленных предприятий в системе государственного оборонного заказа. Уже сейчас некоторые региональные предприятия готовы представлять продукцию для нужд Минообороны РФ, другие компании готовы в случае необходимости диверсифицировать производство.

Бочкарев и представители Военно-промышленной комиссии РФ посетили предприятия республики, ознакомившись с их производственными возможностями. На заводе «Оптиковолоконные системы» было проведено совещание, посвященное вопросам расширения присутствия продукции предприятия на российском рынке.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе Петербургского международного экономического форума Здунов на встрече с председателем правления «Роснано» Сергеем Куликовым говорил о необходимости доступа к защищенному рынку кабельной продукции в системе госзакупок, важности создания в Саранске полного цикла производства, поскольку преформы для вытяжки оптоволокна первый и единственный в России завод по производству оптического волокна пока закупает за рубежом. Отмечалось, что после окончания строительства последней очереди завод АО «Оптиковолоконные системы» выйдет на мощность 10 млн км волокна в год.