Москва, 8 июля 2021, 21:04 — REGNUM Встреча российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с бывшим госсекретарём США Джоном Керри в Москве состоится, написала 8 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём ТГ-канале.
Отвечая на вопрос, будет ли Лавров встречаться с Керри, который на следующей неделе едет в Москву, Захарова ответила:
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Керри, спецпредставитель президента США по климату, прилетит в Москву в ближайшие дни. 13 июля состоится его встреча с российским коллегой Русланом Эдельгериевым.
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