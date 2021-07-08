Москва, , 21:04 — REGNUM Встреча российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с бывшим госсекретарём США Джоном Керри в Москве состоится, написала 8 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём ТГ-канале.

МИД России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отвечая на вопрос, будет ли Лавров встречаться с Керри, который на следующей неделе едет в Москву, Захарова ответила:

«Спасибо за то, что не оставляете нас один на один со свободным временем. Подтверждаем. Подробности завтра (9 июля — прим. ИА REGNUM) на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Керри, спецпредставитель президента США по климату, прилетит в Москву в ближайшие дни. 13 июля состоится его встреча с российским коллегой Русланом Эдельгериевым.

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