Рим, , 20:59 — REGNUM Все политические партии Италии должны продемонстрировать «ответственный подход» и поддержать так называемый «закон против гомофобии», заявил в четверг, 8 июля, лидер леволиберальной Демократической партии Энрико Летта.

Стране нужно дать «цивилизованную норму» по данному вопросу, важно не пойти в неверном и антиевропейском направлении, в котором в настоящее время следует Венгрия, отметил он.

Против законопроекта ранее выступили итальянские правые и католическая церковь. Они отмечают, что в законодательство предлагается ввести цензуру, мнения граждан разделить на правильные и неправильные, а пространство для проповеди церкви — резко сократить.