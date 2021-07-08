Вашингтон, , 20:59 — REGNUM США выводят свои войска из Афганистана так как не видят путей военного решения проблем этой страны, заявила 8 июля на брифинге официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

По её словам, Вашингтон не оценивает свои действия как заявление о том, что «миссия выполнена».

«Он принял решение на основе ясной оценки, что никогда не видел военного решения», — сказала Псаки, имея в виду президента США Байдена.

При этом Псаки заявила, что за 20 лет проведения военной операции в Афганистане Вашингтон добился своих целей: достал террористов, атаковавших Нью-Йорк 11 сентября, ликвидировал лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Усаму бен Ладена.

«Как бы там ни было, по-нашему мнению, нет пользы от того, что военные продолжат участвовать в этом», — пояснила Псаки.

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