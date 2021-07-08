Ижевск, 8 июля, 2021, 20:50 — ИА Регнум. В Сюмсинском районе продолжается создание модельной библиотеки в Кильмезском сельском филиале №8 в рамках национального проекта «Культура». До настоящего момента проведен ремонт в помещениях, закуплена техника, в том числе робот R. Bot 100 Plus, сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

Udmurt.ru Робот

Робот способен проводить экскурсии и презентации для посетителей, делать фотографии и отправлять фото с логотипом на принтер или e-mail. Он может запоминать лицо и имя, гадать на основе биометрического распознавания пола и возраста, записывать видео.

В зону обслуживания библиотеки входят два населенных пункта: село Кильмезь и деревня Балма с общим населением 2703 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в 2021 году в Удмуртии планируется открыть три модельных библиотеки. Кроме села Кильмезь, новые объекты будут открыты в Ижевске и Воткинске.

В 2020 году в Удмуртии открылись модельные библиотеки в Ижевске, Сарапуле, Глазове и селе Сигаево Сарапульского района.