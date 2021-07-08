Киев, , 20:48 — REGNUM Украина достаточно сделала для предоставления ей полноправного членства в НАТО, и хочет услышать, когда получит этот статус, заявил 8 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

При этом он потребовал от Североатлантического альянса признать, что причиной постоянных отказов в членстве Украины в НАТО является Россия.

«Россия — это «слон в комнате». С одной стороны, мы слышим заявления, что Россия не имеет права голоса в отношениях между Украиной и НАТО, но в то же время мы слышим за закрытой дверью и при выключенных микрофонах, что это не лучшее время для евроатлантической интеграции Украины, поскольку «мы должны учитывать Россию». Так функционирует политика, и мы понимаем это. Наша позиция проста: мы все реалисты, и если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за недостатка реформ», — заявил Кулеба в Центре восточноевропейских исследований в Вильнюсе.

Глава МИД Украины в очередной раз потребовал объявить сроки вступления его страны в НАТО.

«Но мы хотим честного ответа взамен — ответа на вопрос: «Когда?». Мы понимаем, что членство в НАТО — это не дата в календаре, которую можно выделить красным. Но мы сделали достаточно, чтобы заслужить следующего шага в нашей евроатлантической интеграции», — поделился Кулеба своими надеждами.

Ранее о нестерпимом желании членства НАТО неоднократно заявлял президент Украины Владимир Зеленский и его предшественник Пётр Порошенко.

Тем не менее, 7 июля спецпредставитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай на конференции в Вильнюсе назвал заявки украинского президента неуместными, так как блок НАТО пока не готов к такому расширению.

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