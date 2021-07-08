Киев, , 20:51 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Берлин проведет «принципиальный разговор» с канцлером Германии Ангелой Меркель относительно проекта «Северный поток-2».

Об этом сегодня, 8 июля, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Дипломат заявил, что Зеленский едет на встречу с Меркель «с принципиальной позицией».

«Украина не отступит от позиции о том, что «Северный поток-2» — это угроза, прежде всего, характера сферы безопасности. Интересы Украины именно в сфере безопасности должны быть учтены», — пояснил Кулеба.

Также он пообещал, что в Берлине будет «разговор партнёров».

ИА REGNUM напоминает, что ранее сам Зеленский заявил, что его «важная встреча» с канцлером Германии Ангелой Меркель, запланированная на 12 июля, будет касаться в первую очередь энергетической безопасности, в частности, строительства «Северный поток-2». Сегодня же премьер Украины Денис Шмыгаль «подсказал», что компетентные органы ЕС могут ограничить объёмы поставок газа по «Северному потоку-2» после того, как трубопровод заработает.