Киев, 8 июля 2021, 20:51 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Берлин проведет «принципиальный разговор» с канцлером Германии Ангелой Меркель относительно проекта «Северный поток-2».
Об этом сегодня, 8 июля, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Дипломат заявил, что Зеленский едет на встречу с Меркель «с принципиальной позицией».
«Украина не отступит от позиции о том, что «Северный поток-2» — это угроза, прежде всего, характера сферы безопасности. Интересы Украины именно в сфере безопасности должны быть учтены», — пояснил Кулеба.
Также он пообещал, что в Берлине будет «разговор партнёров».
ИА REGNUM напоминает, что ранее сам Зеленский заявил, что его «важная встреча» с канцлером Германии Ангелой Меркель, запланированная на 12 июля, будет касаться в первую очередь энергетической безопасности, в частности, строительства «Северный поток-2». Сегодня же премьер Украины Денис Шмыгаль «подсказал», что компетентные органы ЕС могут ограничить объёмы поставок газа по «Северному потоку-2» после того, как трубопровод заработает.