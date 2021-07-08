Глава Минспорта РФ заявил, что российскому спорту нужны перемены
Москва, 8 июля, 2021, 20:46 — ИА Регнум. Российский спорт нуждается в переменах, стране нужна сильная сборная по футболу, заявил 8 июля глава Минспорта России Олег Матыцин.
Комментируя отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера российской сборной по футболу, чиновник поблагодарил его за работу, напомнив об успешном выступлении команды на домашнем чемпионате мира в 2018 году.
Он призвал «провести комплексный анализ проблем, накопившихся в российском футболе» и «внимательно проанализировать всю систему работы», в частности — подготовку кадров, распределение денег, лимит на легионеров.
Чиновник отметил, что нужно обратить внимание на работу системы детско-юношеского спорта в России, на деятельность института сборных команд, взаимодействие с профессиональными клубами.
Он подчеркнул, что проблему нужно решать комплексно, преследуя цель создать эффективную национальную систему развития футбола. В этой системе сборная команда — одно из главных звеньев.