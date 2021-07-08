Киев, , 20:40 — REGNUM В течение ближайших 5−10 лет Украина получит членство в ЕС и НАТО, заявил 8 июля премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Заявление Шмыгаля цитирует пресс-служба правительства страны.

По его словам, ради евроатлантической интеграции Украина последовательно занимается реализацией реформ, и уже получила существенные результаты. В то же время, добавил премьер, получение членства в ЕС зависит не только от Украины, но и от 27 других стран союза.

Также он заявил, что одной из главных целей промежуточных является постепенная интеграция Украины во внутренний рынок ЕС. Так, ожидается, что в этом году экспорт украинских товаров в ЕС достигнет 20 млрд евро.

ИА REGNUM напоминает, что ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что судя по логике исторического процесса, Украина войдет в НАТО раньше, чем в ЕС. 6 июля посол Венгрии на УкраинеИштван Ийдярто заявил, что в Евросоюзе существует «интеграционная усталость», и об этом следует говорить открыто.