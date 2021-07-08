Луганск, 8 июля 2021, 20:28 — REGNUM Мирная жительница ЛНР ранена в результате миномётного обстрела украинскими боевиками населённого пункта Донецкий, сообщили 8 июля в пресс-службе управления Народной милиции республики.
Комментируя случившееся, офицер представительства ЛНР в СЦКК Сергей Сычёв уточнил:
В ведомстве уточнили, что Донецкий был обстрелян из миномётов калибра 120 мм. По территории республики было выпущено десять мин. Получившая тяжёлое ранение женщина находится в Кировской городской больнице.
По словам завотделением реаниматологии КГМБ ЛНР Сергея Каверзина, у пациентки множественные осколочные ранения. Осколки попали в спину, мягкие ткани ног, есть проникновение в брюшную полость: повреждены органы брюшной полости и забрюшинного пространства.
По словам офицера пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Александра Мазейкина, защитники республики были вынуждены открыть ответный огонь по ВСУ из незапрещённого Минскими соглашения вооружения.
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