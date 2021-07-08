Луганск, 8 июля, 2021, 20:28 — ИА Регнум. Мирная жительница ЛНР ранена в результате миномётного обстрела украинскими боевиками населённого пункта Донецкий, сообщили 8 июля в пресс-службе управления Народной милиции республики.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Война

Комментируя случившееся, офицер представительства ЛНР в СЦКК Сергей Сычёв уточнил:

«7 июля 2021 года около 8 часов вечера населённый пункт Донецкий подвергся миномётному обстрелу со стороны вооружённых сил Украины, в результате чего получила ранение местная жительница 1960 г.р., а также были повреждены остекления в нескольких жилых домах».

В ведомстве уточнили, что Донецкий был обстрелян из миномётов калибра 120 мм. По территории республики было выпущено десять мин. Получившая тяжёлое ранение женщина находится в Кировской городской больнице.

По словам завотделением реаниматологии КГМБ ЛНР Сергея Каверзина, у пациентки множественные осколочные ранения. Осколки попали в спину, мягкие ткани ног, есть проникновение в брюшную полость: повреждены органы брюшной полости и забрюшинного пространства.

Каверзин «В настоящее время больная в сознании, адекватна, стабильное состояние — расценивается на данный момент как средней степени тяжести».

По словам офицера пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Александра Мазейкина, защитники республики были вынуждены открыть ответный огонь по ВСУ из незапрещённого Минскими соглашения вооружения.