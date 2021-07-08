Сочи, Краснодарский край, , 20:21 — REGNUM После того, как федеральный закон определил статус Государственного совета в России, значение этого органа существенно возросла. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 июля заявил начальник Управления президента РФ по обеспечению деятельности Государственного совета Александр Харичев на форуме молодых политологов России «Дигория» в Сочи.

«В результате выхода закона, по сути дела, то, что было де-факто, стало де-юре, во-первых. Во-вторых, действительно повысилась значимость Госсовета за счёт того, что туда вошли губернаторы, представители администрации президента. Значимость Госсовета выросла», — заявил Харичев.

Он также пояснил положение Госсовета в структуре органов власти.

«Прежде всего, это модератор публичной власти в России. То есть это такое связующее звено между муниципальной, региональной и федеральной властью», — указал Харичев.

«И представители регионов всех входят в Госсовет, и представители федеральной власти, и даже главы некоторых муниципалитетов. Основная роль — это, действительно, публичная власть. И это связующее звено между муниципальной, региональной и федеральной властью», — подчеркнул он.