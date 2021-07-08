Киев, , 20:23 — REGNUM Преследование властями Украины оппозиции началось из-за выхода партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) на первое место в социологических исследованиях и договоренностей по производству вакцины «Спутник V» на Украине.

Об этом во время судебного заседания сегодня, 8 июля, заявил народный депутат Украины, глава политсовета партии «ОПЗЖ» Виктор Медведчук.

Политик отметил, что ситуация обострилась в конце 2020 г. — начале 2021 года, когда ОПЗЖ, согласно всем социологическим исследованиям разных организаций Украины, что достоверно подтверждается документально, занимала первое место среди всех политических партий Украины.

«Это было связано с тем, что руководство партии по поручению высших партийных уровней провело переговоры и договорилось с представителями РФ о поставке вакцины в борьбе с коронавирусом в самое тяжелое время заболевания в Украине. Когда власть не отреагировала на это предложение, было предложено, а до этого отработано и изучено, вопрос возможности производства этой вакцины в Украине. Это тоже было сделано усилиями политической партии, и было договорено о том, что такое производство, если бы его начали задействовать и строить, могло уже в апреле-мае 2021 текущего года выпускать достаточное количество вакцин в борьбе с коронавирусом и обеспечения здоровья, защиты здоровья наших граждан», — напомнил Медведчук.

Кроме того, добавил политик, усилиями оппозиции были освобождены от санкций несколько предприятий, которые экспортировали свою продукцию на рынок сбыта РФ, были достигнуты договоренности по скидке цены на газ.

ИА REGNUM напоминает, что Медведчука еще в мае обвинили в государственной измене сразу по нескольким эпизодам, а до этого, в феврале через решение Совнацбеза ввели санкции в отношении самого политика, его супруги и ряда лиц из их окружения. Сейчас суд определяется с мерой пресечения для лидера ОПЗЖ, который, согласно предыдущему вердикту, до 10 июля должен находиться под домашним арестом.