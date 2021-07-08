Санкт-Петербург, 8 июля, 2021, 20:21 — ИА Регнум. Машины скорой помощи и пожарные автомобили находятся у Елизаветинской больницы Петербурга, в которой вечером 8 июля произошел пожар, передает корреспондент ИА REGNUM. Здесь же стоят и сидят эвакуированные из больницы медики и пациенты. Некоторых больных помещают в автомобили «скорой» и вывозят в другие стационары.

Елена Молчанова ИА REGNUM Автомобили оперслужб у Елизаветинской больницы

По приблизительным подсчетам, у больницы припарковано около десяти машин МЧС, в том числе машины газодымозащитной службы. В то же время видно, что пожарные уже сворачивают своё оборудование, а значит, угроза распространения огня ликвидирована.

Елена Молчанова ИА REGNUM Автомобили оперслужб у Елизаветинской больницы

Несколько автомобилей скорой помощи с включенными спецсигналами недавно покинули территорию Елизаветинской больницы.

Елена Молчанова ИА REGNUM Автомобили оперслужб у Елизаветинской больницы

Напомним, около 19 часов в больнице возник пожар, до прибытия пожарных из здания эвакуировали 50 человек.

«Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 22 единицы техники и 89 человек личного состава», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Елена Молчанова ИА REGNUM Автомобили оперслужб у Елизаветинской больницы

Как установлено, на первом этаже в подсобном помещении приемного покоя обгорела обмотка вентиляционных труб на площади 3 кв. метра.

Елена Молчанова ИА REGNUM Елизаветинская больница

Открытый огонь ликвидирован. Идет проветривание помещений с помощью дымососа. Одновременно проверяются все этажи здания.