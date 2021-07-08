Бишкек, , 20:10 — REGNUM Президент Садыр Жапаров сегодня, 8 июня, подписал указ о создании Антикоррупционного делового совета при президенте Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Читайте также: Власти Киргизии упразднили Антикоррупционную службу

Отмечается, что новый госорган учрежден после встречи Жапарова с предпринимателями, на которой президент обсудил с коммерсантами меры по улучшению бизнес-среды.

Основной целью Антикоррупционного делового совета должно стать совершенствование государственной политики в сфере противодействия коррупции, создание благоприятных условий для развития бизнеса, улучшение инвестклимата и механизмов защиты и поддержки деятельности субъектов предпринимательства.

Читайте также: Приток инвестиций в Киргизию сократился на четверть, а отток вырос на 16%