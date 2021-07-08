Вашингтон, , 20:06 — REGNUM Визит в Москву нанесёт через несколько дней спецпредставитель американского президента по вопросам климата Джон Керри, передаёт 8 июля РБК.

Парижское соглашение по климату Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Информация поступила от двух лиц, знакомых с ходом организации поездки. Экс-госсекретарь Соединённых Штатов встретится в столице России со спецпредставителем президента РФ по связям с международными организациями Анатолием Чубайсом.

Кроме того, с Керри переговоры в Москве проведёт его российский коллега — спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев. Эта встреча запланирована на 13 июля. Чиновники обсудят ситуацию с Парижским соглашением по климату, а также вопросы атомной и водородной энергетики.

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