Алексей Соколов, 8 июля 2021, 20:47 — REGNUM На фоне ухода американских войск из Афганистана «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжает набирать силу. Обеспокоенные ситуацией американские политики призывают Вашингтон предпринять меры, но администрация президента Джо Байдена продолжает настаивать, что военные действия не являются ни необходимым, ни наилучшим способом улучшения ситуации в регионе.
Ожидается, что Байден сообщит о статусе вывода американских войск из Афганистана в четверг, 8 июля, после встречи с командой национальной безопасности.
«Мы все обеспокоены ситуацией безопасности в регионе», — сказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в интервью для Fox News и добавил, что «в этом нет никаких сомнений, и это еще одна причина, по которой мы продолжаем настаивать на мирном политическом урегулировании этой войны путем переговоров. Это действительно путь вперед».
Кирби указал на позицию администрации, которая подразумевает, что «военное решение не будет соответствовать интересам афганцев и, откровенно говоря, всего региона».
В последние недели талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под контроль несколько районов. В среду, 7 июля, афганские власти заявили, что боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вошли в Кала-и-Нав, столицу провинции Бадгис на северо-западе страны.
Критики администрации Байдена считают, что вывод войск, который первоначально был назначен на май этого года экс-президентом США Дональдом Трампом, а затем перенесен Байденом на сентябрь, является преждевременным и ставит Афганистан под угрозу.
«Они не хотят признать, что решение, принятое президентом Байденом, поставило афганское правительство на путь краха, и это происходит в сроки, которых они не ожидали», — сказал в интервью газете Washington Times Билл Роджио, старший научный сотрудник Фонда защиты демократий.
«Афганистан теряет равновесие, а они говорят, что этого не происходит», — добавил Роджио.
В то же время администрация настаивает на том, что они не поворачиваются спиной к Афганистану и населению.
Кирби уверил, что даже после ухода сил США в стране будет обеспечена поддержка военным Афганистана. Среди прочего будут выделяться деньги, а также техническая и авиационная помощь.
«Так что мы не поворачиваемся спиной к нашим афганским партнерам», — сказал пресс-секретарь.
Помимо этого, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки указала в беседе с журналистами, что США продолжат предоставлять гуманитарную помощь афганцам, а также будут защищать их после вывода войск.
«Мы намерены продолжать дипломатическое присутствие на местах в Кабуле даже после того, как в конце августа вернем военнослужащих и женщин домой», — заверила Псаки.
Тем временем Иран развернул мирные переговоры между «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и афганским правительством. В среду, 7 июля, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф встретился с представителями обеих сторон и призвал их «принять трудные решения ради будущего своей страны». Глава МИД добавил, что Иран готов «разрешить текущие конфликты в стране» после «провала США в Афганистане».
Американские интернет-пользователи бурно обсудили данную ситуацию под соответствующей публикацией.
«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) просто выжидал, пока мы потратим достаточно времени, крови и денег в этой Богом забытой стране. Я аплодирую Трампу и Байдену за желание вывести войска. Если бы Трамп победил, он бы делал то же самое. Если афганский народ не хочет свободы настолько, чтобы взять в руки оружие и самостоятельно победить талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), то это их вина, а не США. Даже великие советские военные того времени не смогли победить в Афганистане. Я считаю, что пусть народ Афганистана сам разберется с этим или разбирается с последствиями», — пишет Mister_Sandwich.
«Вы правы на 1000 процентов. Если вы собираетесь победить врага, убедитесь, что он побежден, прежде чем вторгаться в новую страну. Мне очень жаль женщин Афганистана, которые вновь увидят талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но США не могут решить все проблемы на земле. У нас был такой шанс в 2003 году», — отвечает RavensandDoves.
«Почему бы правительству не оказывать гуманитарную помощь и помощь в обеспечении безопасности в первую очередь жителям Америки. Например, нашим ветеранам и бездомным. И пожилым людям», — спрашивает hanna2022.
«Потому что на этом нельзя заработать деньги и добиться продвижения по военной службе», — отвечает hymanlicahiman636.
«Срок вывода войск из Афганистана был установлен еще при предыдущей администрации, а Байден просто отодвинул его на несколько месяцев. Мы не можем оставить военных навсегда, это же очевидно», — отмечает LisaHenri.
«Все годы, которые мы потратили на то, чтобы превратить Афганистан в страну, которая могла бы существовать без поддержки Соединенных Штатов, закончились полным провалом. Но Байден и Харрис оправдывают нашу неудачу в Афганистане изменением климата», — считает Mowerman.
«А еще расизмом», — отвечает livindadream.
«Мы потратили жизни американцев и бесчисленное количество долларов на «обучение» афганских «военных», и первое, что они делают, когда мы уходим, это бегут в другую страну, когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) наступают. Афганистан — это не страна. Это территория племен, которые воюют друг с другом с тех пор, как было обнаружено, что камни — это оружие», — уверен 5klumens.
«Мы также обучали армию Южного Вьетнама. Некоторые люди просто не могут защитить себя», — продолжает YankeeDogg.
«Крайне наивно полагать, что приток талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет остановлен с помощью дипломатии без угрозы применения силы. Иран заполнит пустоту. Вы можете предложить им поддоны с деньгами, и они согласятся, а затем используют деньги для покупки еще большего количества оружия», — указывает JR4.
«У талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нет воздушной мощи. США должны были сохранить авиабазу в Баграме, по крайней мере, на данный момент. Поддержка с воздуха помогла бы афганским военным, не представляя значительной угрозы для американского персонала. Я понимаю, что мы не можем остаться там навсегда. Но мы дали афганскому народу, особенно женщинам, почувствовать вкус свободы. Жестоко позволить талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отнять все это», — отмечает logicwins57.
Как сообщало ИА REGNUM, администрация президента США Джо Байдена обратились к Казахстану, Таджикистану и Узбекистану с просьбой временно разместить тысячи афганцев, помогавших американским военным. Белый дом опасается, что беженцы могут стать жертвами «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в связи с выводом войск США и НАТО из Афганистана.