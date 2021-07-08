Бишкек, , 19:34 — REGNUM Госкомитет нацбезопасности Киргизии предложил правительству инициировать процесс разрыва соглашения по крупнейшему киргизскому золотому месторождению «Кумтор» от 2009 года. Об этом заявил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев на пресс-конференции сегодня, 8 июля.

По его словам, в результате денонсации этого документа, республика выйдет из числа акционеров канадской компании «Centerra Gold», разрабатывавшей этот золотой рудник.

Глава киргизских спецслужб утверждает, что у госкомитета и генпрокуратуры имеются факты коррупции и лоббирования интересов канадского инвестора экс-президентами Киргизии, бывшими премьер-министрами и другими высокопоставленными чиновниками и депутатами.

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