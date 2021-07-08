Киев, , 19:32 — REGNUM В здании офиса президента Украины Владимира Зеленского установили игровой автомат, сообщил 8 июля журналист издания «Украинская правда» Роман Кравец.

Он уточнил, что автомат стоит на третьем этаже офиса Зеленского. Позже Кравец через социальные сети заявил, что по информации ОП, автомат стоит «для красоты» и давно не работает.

ИА REGNUM напоминает, что согласно госбюджету Украины, содержание офиса президента в нынешнем году подорожает для украинских налогоплательщиков на 39% по сравнению с 2020 годом.

«В последние годы президенты Украины не считали необходимым заботиться об офисе, думать о расходах… В связи с этим уровень зарплат служащих, а это люди, которые работают в офисе президента, по сравнению с секретариатом кабмина и аппаратом Верховной рады, значительно ниже», — заявили в минфине.