Саранск, 8 июля, 2021, 19:29 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров и врио главы Мордовии Артем Здунов в ходе встречи обсудили меры, принимаемые в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, а также актуальные вопросы социально-экономического развития республики. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

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Комаров подчеркнул, что сейчас вакцинация — это главное, от нее зависит выход из пандемии. Он констатировал, что в Мордовии прививочная кампания идет активно по сравнению с другими регионами, «республика здесь на передовых позициях», необходимо сохранять достигнутый темп.

Здунов в свою очередь заявил, что рост заболеваемости вызывает опасения. Было принято решение о развертывании дополнительных инфекционных коек, которые были оторваны от плановой медицинской помощи. Всего в республике для лечения пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией готовы 1120 коек, 20% всегда держатся в резерве. В регион поступило до настоящего момента 213 тыс. комплектов вакцины от коронавируса.

Также врио главы республики рассказал о работе по стабилизации финансово-экономического состояния региона. Он отметил, что решается вопрос по реструктуризации коммерческих кредитов и их переводу в бюджетную часть, проходит масштабная инвентаризация государственного и муниципального имущества, которое пока не приносит ни налогов, ни арендной платы. У Мордовии появились новые налогоплательщики, отчисления которых приносят несколько сотен дополнительных миллионов в доход бюджета республики, что поможет решить социальные проблемы. Особенно сложная ситуация с финансами складывается в городском округе Саранск, поэтому решать проблемные вопросы города приходится в ручном режиме, объяснил Здунов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 июля прививку от коронавируса сделали 187 328 жителей Мордовии. Из этого числа оба компонента препарата получили 144 865 человек, полностью завершив вакцинацию. В будние дни в среднем в регионе вакцинируются около 5−6 тыс. человек в сутки.

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