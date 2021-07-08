Женева, Швейцария, 8 июля, 2021, 19:28 — ИА Регнум. Впервые обнаруженный в России штамм коронавируса AT.1 включён в Alerts for Further Monitoring — список мониторинга ВОЗ, сообщили 8 июля в пресс-службе международной организации.

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В организации уточнили, что «российский штамм» попал в список 9 июня 2021 г. Он был впервые выявлен в России: это произошло в начале текущего года.

Добавим, что в Alerts for Further Monitoring попадают штаммы коронавируса, если их мутации могут изменять свойства вируса и впоследствии представлять угрозу.

Однако это делается при условии, что их пока нельзя за отсутствием полноты данных включить в официальный список штаммов.