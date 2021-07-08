Балахна, Нижегородская область, , 19:23 — REGNUM Против бывшего руководителя администрации города Балахны возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Нижегородской области.

По версии следствия, в 2013 году экс-чиновник выдал АО «Управление отходами-НН» (ныне АО «Ситиматик-НН») незаконное разрешение на строительство межмуниципального мусорного полигона, а в 2014 году предоставил разрешение на его ввод в эксплуатацию.

Представители Следственного комитета совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности изъяли документацию АО «Ситиматик-НН» и получили образцы компонентов окружающей среды, необходимые для проведения экологической экспертизы.

По предварительной оценке, сумма ущерба от незаконной эксплуатации мусорного полигона в Балахне составляет около миллиарда рублей.