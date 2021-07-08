Власти ожидают заметного снижения аварийности в Москве благодаря ЦКАД
Москва, 8 июля, 2021, 19:09 — ИА Регнум. Аварийность в Москве должна заметно снизиться благодаря работе Центральной кольцевой автомобильной дороги, заявил 8 июля на открытии ЦКАД российский вице-премьер Марат Хуснуллин.
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Грузовики
«У нас аварийность в Москве снизится на 15% на МКАД».
По словам чиновника, новая дорога разгрузит транспортную сеть Москвы: порядка полусотни тысяч грузовых машин уйдут с МКАД на ЦКАД. Улучшится и экологическая ситуация: с уменьшением пробок снизится объём выхлопных газов.