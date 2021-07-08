Киев, , 19:11 — REGNUM Компетентные органы ЕС могут ограничить объёмы поставок газа по «Северному потоку-2» после того, как трубопровод заработает.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью литовскому изданию LRT. Фрагменты интервью приводит 8 июля пресс-служба правительства Украины.

Шмыгаль подчеркнул, что такая возможность предусмотрена европейским законодательством.

«Даже если «Северный поток» заработает, компетентные органы ЕС имеют возможность ограничить использование «Газпромом» трубопроводов… в соответствии с требованиями Третьего энергетического пакета ЕС», — сказал премьер Украины.

ИА REGNUM отмечает, что сегодня же Шмыгаль во время пресс-конференции в Вильнюсе заявил, что слухи о завершении строительства газопровода «Северный поток — 2» «беспочвенны». Также он выразил уверенность, что Украина всегда сумеет договориться о компенсации экономических потерь от запуска проекта.