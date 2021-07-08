Ижевск, 8 июля, 2021, 19:02 — ИА Регнум. В Ижевске на площади Михаило-Архангельского кафедрального собора у памятника Петра и Февронии Муромским состоялась торжественная церемония вручения общественных наград в честь Дня семьи, любви и верности. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

Udmurt.ru Медаль «За любовь и верность»

Следите за развитием событий в трансляции: «День семьи, любви и верности: свадеб стало больше — трансляция»

Участниками торжества стали десять семейных пар, которые прожили вместе от 26 до 60 лет.

«Я очень рад, что в республике свято хранят традиции семейных уз. В Удмуртии с 2008 года, когда была учреждена эта награда, медали «За любовь и верность» получили 874 супружеские пары. Это те, кто прожили в браке 25 лет и более», — отметил глава республики Александр Бречалов, приветствуя семьи. Он добавил, что они с женой уже отпраздновали «серебряную» свадьбу в прошлом году, прожив вместе 25 лет.

В ходе торжества выступили вокальный ансамбль «Примавера» и хор «RECпублика», а также ансамбль бального танца «Реверанс».

В 2021 году в Удмуртии 75 семей будут награждены медалями «За любовь и верность». Мероприятия, на которых будут чествовать семьи, пройдут во всех районах республики.

ИА REGNUM напоминает, в России в День семьи, любви и верности состоится партнёрская акция «Семейная традиция», которая будет проводиться совместно с Фондом социально-культурных инициатив. Участники акции должны будут записать видео, где они расскажут и покажут свои семейные традиции, объединяющие родственников, такие, как совместное творчество, ежегодные празднования, готовка особенного блюда и т.п.