Сочи, Краснодарский край, , 18:56 — REGNUM Среди российских партий наибольшую гибкость проявляют «Единая Россиия» и «Справедливая Россия», при этом их стратегии диаметрально друг от друга отличаются. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 июля заявил политолог Алексей Ярошенко на форуме молодых политологов России «Дигория» в Сочи.«Очень важно обновить не только лица, но и обновить смыслы и идеи, которые будут транслировать эти лица… с этой точки зрения у нас активное идёт обновление повестки», — заявил Ярошенко.

Лидерами в этом отношении выступают сразу «Единая Россия» и «Справедливая Россия», но к вопросу они подходят совершенно по-разному.

«На партии власти серьёзная политическая ответственность, и она не может себе позволить быть с теми же самыми лозунгами и программами и теми же самыми смыслами, с которыми выходила пять лет назад», — указал он.

Он отметил, что «Единая Россия» представит свою программу только после третьего этапа съезда, поскольку сначала необходимо собрать и предложения для формирования «народной программы, составленной исходя из того, что интересно избирателям».

«И вторая, «Справедливая Россия», соединившаяся из трёх разных частей, что видно и по пунктам программы… она на три части поделена: одна про справедливость, другая про правду и третья про патриотизм», — указал политолог.

«Это очень интересно… Как мне кажется, они радикализировали свою повестку. В выступлении Миронова и в программе есть слова о том, что они станут могильщиками монополии «Единой России». Если вы могилите монополию «Единой России», то вы бросаете ей вызов. Они откровенно пишут, что они против пенсионной реформы, и первое что они сделают в случае победы — её отмена», — отметил Ярошенко.