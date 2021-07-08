Москва, 8 июля, 2021, 18:57 — ИА Регнум. Антироссийская инициатива МИД Франции, призвавшего страны ЕС не признавать российскую и китайскую вакцины от коронавируса, не соответствует ни закону, ни морали, не представлениям о равноправии, написала 8 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём ТГ-канале.

Эжен Делакруа. Свобода, ведущая народ. 1830

Назвав позицию Парижа смесью неонацизма и имперского гегемонизма, она подчеркнула, что французская сторона предлагает отказать в равным правах и возможностях «целым народам». Это делается «вопреки законам, этике и морали».

Захарова «Особенно поражает хладнокровие, цинизм и жестокость, с которыми западные страны в период борьбы человечества с эпидемией, перечёркивая свои же собственные гуманистические идеалы, борются за прибыль, не задумываясь о судьбах миллионов жителей нашей планеты».

Российский дипломат напомнила, что в своё время именно Франция «подарила человечеству идеалы свободы, равенства и братства». Однако современные власти республики, очевидно, бесконечно далеки от этих идеалов.