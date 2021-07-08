Киев, , 18:54 — REGNUM Верховная рада Украины на следующей неделе (12−16 июля) соберется на внеочередные заседания, сообщили 8 июля сразу несколько депутатов от фракции «Слуга народа».

Предварительно, внеочередные заседания состоятся 13 и 15 июля. Кроме того, как предполагается, в понедельник, 12 июля, состоится заседание фракции «Слуга народа» при участии президента Владимира Зеленского.

Депутаты монобольшинства сообщают, что планируют рассмотреть множество различных законопроектов, однако не уточняют подробности.

Вполне вероятно, что внеочередные заседания в основном связаны с вето президента Зеленского на скандальный закон о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), который является одним из ключевых для судебной реформы и соответственно, предметом пристального внимания со стороны Запада.