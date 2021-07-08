Ижевск, 8 июля, 2021, 18:47 — ИА Регнум. В Удмуртии в рамках национального проекта «Экология» с начала года ликвидировали восемь несанкционированных свалок в Увинском, Дебесском, Завьяловском, Вавожском и Сарапульском районах. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

Свалка

В настоящее время продолжаются работы по ликвидации свалок в трех населенных пунктах Каракулинского района. До конца года здесь будет ликвидировано всего пять свалок, стоимость работ составляет 9 млн рублей.

По словам премьер-министра Ярослава Семенова, кроме планируемого объема работ по ликвидации 23 стихийных свалок в текущем году планируется вывезти отходы с аналогичного числа региональным оператором по заявкам муниципалитетов.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца года в республике планируется ликвидировать 23 несанкционированные свалки. Одобрено предоставление 10 районам субсидий на уничтожение 23 свалок на сумму 36,4 млн рублей. Будут очищены от отходов территории общей площадью около 21 гектара, где накоплено почти 6 тыс. тонн мусора.