Минск, , 18:38 — REGNUM «Коллективный Запад продолжает стремиться к установлению своей гегемонии и не отказывается от попыток лишить нас суверенитета и навязать внешнее управление. Почему нас? Потому что мы всегда были на их пути. Просто мы оказались не в то время и не в том месте, в котором бы им хотелось», — заявил 8 июля Александр Лукашенко на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко больше всего был опечален тем, что «это происходит в год 80-летия начала самой кровавой войны в истории белорусского народа».

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Напомним, на протяжении двух предыдущих лет Александр Лукашенко убеждал белорусскую и зарубежную общественность в том, что Отечественная война 1812 года и Великая Отечественная война для официального Минска «не наши войны». С 2020 года он настойчиво проводит параллели между нынешним белорусским политическим кризисом и Великой Отечественной войной, а его пропагандисты через государственные СМИ навязывают представление о тождественности западных санкций с геноцидом населения оккупированной гитлеровцами БССР.

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