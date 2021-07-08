Ижевск, 8 июля, 2021, 18:32 — ИА Регнум. Въезд на территорию городских лесов транспортных средств ограничили в Ижевске до 14 июля из-за сухой и жаркой погоды. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лес

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Соответствующее распоряжение мэрии утверждено 6 июля.

Также запрещено посещение лесов гражданами. По территории ижевских лесов в период действия запрета разрешается лишь сквозной проезд по дорогам общего пользования.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Удмуртии с 25 июня в связи с высокой пожарной опасностью и жаркой погодой ограничили въезд в леса и пребывание в них граждан. Особый режим будет действовать до 14 июля. В этот период не допускаются массовые мероприятия в лесах, а также посещения лесов с целью сбора недревесных лесных ресурсов.

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