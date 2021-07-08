Москва, , 18:28 — REGNUM Действия транспортно-десантного корабля ВМС США Yuma ВМС, зашедшего 8 июля в Чёрное море, взяты на слежение российскими военными, сообщили 8 июля журналистам в Национальном центре управления обороной России.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями быстроходного военно-транспортного судна Yuma ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря 8 июля», — сообщили российские военные.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля американский военно-транспортный корабль Yuma из состава Шестого флота США через пролив Босфор вышел в акваторию Чёрного моря.

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