Киев, , 18:30 — REGNUM Экс-премьер Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала людей не продавать земельные паи в рамках начавшего работу рынка земли.

Об этом она заявила сегодня, 8 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Политик заявила, что на Украине готовится большая спекуляция — землю хотят купить за бесценок, а затем перепродать ее международным корпорациям за «огромные деньги».

«Сейчас цена на пай на Украине максимум 36 тысяч гривен за гектар. Продадите его иностранным корпорациям и банкам — вас будут обманывать, потому что в Германии гектар земли плохого качества стоит 70 тысяч евро», — отметила Тимошенко.

Она заявила, что «Батькивщина» открывает специальную «горячую линию» по всей Украине — чтобы как «скорая помощь» реагировать на любые проявления нечестного обращения с владельцами паев.

Напомним, что ранее сегодня премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что с момента открытия рынка земли на Украине 1 июля были зарегистрированы 322 сделки. Больше всего транзакций осуществлено в Винницкой и Полтавской областях — по 39 операций, меньше всего в Николаевской и Запорожской — одна и две сделки соответственно.