Москва, 8 июля, 2021, 18:18 — ИА Регнум. На сегодняшний день уровень финансовой грамотности российских школьников невысокий ив нашей стране не развита культура общения с деньгами, как, например, в США или ряде стран ЕС, уверен директор «ЯКласс» в России Андрей Илингин. Об этос он заявилИА REGNUM 8 июля, комментируя новость о том, что в школах РФ вводят обязательный курс финансовой грамотности.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

«Разработанную при участии Банка России программу по обучению финграмотности в школах оцениваю, в целом, положительно. Уверен, что она будет вызывать интерес у школьников, так как 90% из них, как показало наше исследование, активно интересуются, как грамотно обращаться с деньгами. Но насколько результативно будет это решение станет понятно через 1−2 года. Однако отсутствие цифрового формата в рамках этой программы может значительно снизить ее эффективность применения и распространения», — считает эксперт.

Он отметил, что сегодняшние дети — будущие взрослые, которые будут активными участниками экономических и рыночных отношений.

«Думаю, что обладание необходимыми финансовыми знаниями с раннего возраста в перспективе может благоприятно сказаться на благосостоянии населения в целом», — добавил Илингин.