Минск, , 18:18 — REGNUM Департамент антимонопольного регулирования Евразийской экономической комиссии принял к рассмотрению два заявления российской компании «Орими» о нарушении общих правил конкуренции на трансграничном рынке ЕАЭС (пункт 2 статьи 76 Договора о ЕАЭС — недобросовестная конкуренция). Причиной стал факт производства и продажи в Белоруссии чая под торговыми марками, принадлежащими «Орими».

Фруктовый чай Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

"Согласно жалобе, белорусские компании скопировали дизайн упаковки и выпустили в оборот чай торговых марок «Greenfield» и «TESS», правообладателем которых является заявитель», — сообщила 7 июля пресс-служба ЕЭК.

Директор антимонопольного департамента ЕЭК Алексей Сушкевич сообщил, что заявления будут рассмотрены с учётом процедуры предварительного урегулирования спора — разработки и выдачи проекта предложений. У него есть надежда согласовать с неназванными белорусскими компаниями «меры, которые позволят урегулировать конфликт и восстановить конкуренцию на рынке ЕАЭС».

Согласно пояснению ЕЭК, механизм «мягкого регулирования» направлен на пресечение нарушений общих правил конкуренции без наказания должностных и юридических лиц, которые ограничили конкуренцию на трансграничных рынках. При выявлении признаков нарушения общих правил конкуренции, ЕЭК в срок до 20 рабочих дней со дня регистрации заявления (материалов) в Комиссии разрабатывается проект предложения по устранению этого нарушения. Проект направляется на согласование в уполномоченные органы стран союза и заявителю, а также в порядке информирования нарушителю.

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