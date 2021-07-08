Душанбе, 8 июля 2021, 18:17 — REGNUM На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка, сообщает 8 июля пресс-центр Пограничных войск Таджикистана.
По данным пресс-центра, в ходе перестрелки два человека получили ранения.
По утверждению официального Душанбе, «четверо киргизских пограничников незаконно пересекли государственную границу Республики Таджикистан на участке Росровут района Деваштич Согдийской области».
По информации пресс-центра, нарушители, вооруженные автоматами, намеревались похитить несколько лошадей у местных жителей.
По версии пресс-центра Пограничных войск Таджикистана, киргизские военные первыми начали стрелять и были ранены ответным огнём.
Стоит отметить, что факт перестрелки уже подтвердили и в Киргизии.
Официальных данных о раненых киргизская сторона пока не давала.
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