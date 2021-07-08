8 июля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили заявление бывшего заместителя министра иностранных дел Украины Александра Чалого о том, что Украина не имеет союзников.

Мирослава Романенко, , 20:48 — REGNUM Украина не имеет союзников. Об этом 7 июля в эфире телеканала «НАШ» заявил бывший заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чалый.

Ужас Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Украинский дипломат заявил, что на Украине очень часто девальвируют слово «союзник».

Союзник, по его словам, это тот, кто «готов вместе с тобой умирать, давать реальную военную помощь в случае агрессии».

По мнению политика, Киев в случае «агрессии» России может «рассчитывать только на деньги, военную помощь и дипломатическую поддержку».

Заявление украинского дипломата обсудили на канале «НАШ» в YouTube, а также на странице депутата Рады Вадима Рабиновича в социальной сети Facebook и на телеграм-канале «Запрещенная Украина». Некоторые отметили, что никакой агрессии России в отношении Украины нет, а Украина в свое время могла стать союзником РФ.

«Это уже поняли даже дети. Некоторым кастрюли мешают — сигнал не проходит. А власть — то ли их агенты, то ли хуже детей. Интересно, почему многие чиновники прозревают когда стают экс. На службе этого не знали?» — поинтересовался Валентин Х.

Рукопожатие Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Самый верный союзник — это Россия, как ни крути, без России Украина не выживет», — добавила Таисия Б.

«Ещё один «агент Путина»! Нам 7 лет со всех утюгов вещают, что весь мир с нами! Значит все врали? Не верю!» — отреагировал Константин Валентинович.

«Вот так, перекрытие халявы со стороны России теперь называется агрессией…» — пишет malojssss.

«Они в своем уме? Какая агрессия со стороны России? Если сами не полезете, конечно, то живите спокойно и перестаньте пугать народ», — отреагировала Алла М.

«Вы еще не видели агрессии России, мальчики и девочки. Пока вся «агрессия» только у вас в головах. Поэтому вы так вольготно воюете, не вставая с дивана», — добавил Андрей.

«Не проще ли сдаться на милость победителя? Все проблемы решатся сами собой», — пишет Вадим Ф.

«России незачем спешить. Сами… сами», — отметил A. F.

Настоящий украинский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«У Украины были союзники — Россия до 2013, точнее даже до 2005 года. Мы могли бы вступить в Таможенный Союз и в ОДКБ, и сейчас западники перед нами лебезили бы и умильно лыбились. А так мы никто и ничто. Отыгранная карта», — добавил Александр A.

«Что-то сомнительно о финансовой помощи», — отметила Марина.

«С такой политикой скоро Украины не будет…» — пишет Саша Правда.

«Союзники это те, что готовы умирать… Ого! Да с таким посылом тяжело будет найти союзников», — подытожил один из читателей.

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Напомним, ранее Александр Чалый заявлял об истощении санкционной политики Запада и Украины против России.