Москва, 8 июля, 2021, 18:09 — ИА Регнум. Обязательным станет с сентября 2022 года преподавание финансовой грамотности в российских общеобразовательных школах, сообщили 8 июля в пресс-службе Банка России.

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Отмечается, что обучение в 1 и 5 классах по новым образовательным стандартам начнется с 1 сентября 2022 г., но по согласованию с родителями программы могут быть изменены уже в текущем году.

Комментируя эту информацию, первый зампредседателя ЦБ РФ Сергей Швецов заявил, что «правильные навыки обращения с финансами должны закладываться с детства».