Ярославль, 8 июля, 2021, 18:00 — ИА Регнум. Депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский выдвинулся в качестве кандидата в Госдуму от партии «Коммунисты России». Об этом сообщает портал «Ярославский регион».

City-yaroslavl.ru Дмитрий Петровский

Петровский выдвинут по 194 одномандатному избирательному округу. В этом округе ожидается напряжённая борьба между выдвиженцем «Единой России» хоккеистом Андреем Коваленко и бывшим губернатором Анатолием Лисицыным, выдвинутым партией «Справедливая Россия — за Правду».

Петровский избирался в муниципалитет Ярославля от «Единой России» будучи беспартийным, входил во фракцию, но был исключён из неё за некорректные высказывания в соцсетях. В муниципалитете является последовательным сторонником мэра Владимира Волкова и критиком его противников из КПРФ и «Справедливой России».

Любопытно, что в 194 округе будут соревноваться сразу несколько кандидатов, имевших отношение к «Единой России». В партии долгое время состоял Анатолий Лисицын, Дмитрий Петровский входил в фракцию, а выдвинутый «Яблоком» Сергей Балабаев некогда возглавлял молодёжное «Единство».