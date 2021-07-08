Сочи, Краснодарский край, , 17:58 — REGNUM Российское государство сознательно запустило тренд на обновление и это открывает огромные перспективы для молодых людей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 июля заявил победитель «Конкурса политологов» Илья Гераскин на форуме молодых политологов России «Дигория» в Сочи.

«Тренд на обновление — хороший сигнал для всех нас, прежде всего для молодёжи. Подтверждение того, что социальные лифты реально работают, системно, прозрачно и, самое важное, с акцентом на человеческий капитал», — заявил Гераскин.

По его словам, государство выработало весьма эффективную схему формирования кадров.

«Подчиняется она довольно простой логике: если тебе есть, что сказать, говори. Если тебе есть что предложить, предлагай, а потом действуй», — пояснил он.

«Обратная связь не в виде какой-то диванной аналитики и критики, а в виде реальных дел получила поддержку на самом высоком уровне и послужила отправной точкой для создания уникальной платформы в нашей стране — это «Россия — страна возможностей», — указал политолог.

По его словам, данный формат действительно успешно реализуется и зарекомендовал себя с успешной стороны.

«Я как раз один из тех, кто не верил во всю эту историю. Находясь здесь, я могу признать, что я ошибался», — подчеркнул он.