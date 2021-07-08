Рига, , 17:57 — REGNUM Два финских пограничника и один патрульный автомобиль будут направлены на на границу Латвии с Белоруссией для её охраны от нелегальных мигрантов, сообщила 8 июля журналистам пресс-секретарь Государственной службы пограничной охраны Латвии Кристине Петерсоне.

По ее словам, Латвия еще несколько недель назад запросила помощи у европейского агентства по контролю границ Frontex.

«Всего Латвия запросила участие 24 специалистов Frontex, но на данный момент в Латвию были направлены двое экспертов, а также трафарированный патрульный автомобиль», — рассказала Петерсоне.

Кроме того, она сообщила, что в ближайшее время по линии Frontex в Латвию из Финляндии отправят еще двоих пограничников и патрульный автомобиль.

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