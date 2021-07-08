8 июля 2021 | Время чтения 4 мин

Аргумент республиканцев против инвестирования в предотвращение изменения климата в значительной степени носит экономический характер и не учитывает будущее. Но и демократы, выдвигая свои контраргументы, морализаторствуют об ответственности перед планетой, при этом блаженно игнорируя реальные климатические проблемы. Придут ли они к консенсусу, обсуждает в газете The Hill профессор Огнен Милянич.

Климент Александров, , 19:27 — REGNUM Изменение климата является одной из наиболее поляризующих проблем современной американской политики. Дискуссии об этом часто принимают религиозную риторику убеждений, наказаний и моральных императивов. Несмотря на кажущийся непреодолимым разрыв между левыми и правыми, 2020-е годы, скорее всего, приведут к сближению их точек зрения и, хотелось бы надеяться, объединят их усилия против изменения климата.

Демократы и республиканцы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Многие проблемы в американской политике вызывают разногласия в силу того, что не всех американцев они затрагивают одинаково, будь то жестокость полиции или репродуктивное здоровье женщин, — эти проблемы являются критическими для одних избирателей и фоновым шумом для других. Изменение климата не является одной из таких проблем: оно затрагивает всех. Техас и Калифорния страдают от засух. Западные штаты, управляемые демократами, подвержены лесным пожарам; южные штаты, управляемые республиканцами, несут на себе основную тяжесть ураганов и наводнений. Действительно, адаптация к последствиям изменения климата легче для более богатых белых сообществ, чем для цветных, но никто не освобожден от этих последствий.

У республиканцев и демократов, как бы ни колотили себя в грудь, уже есть значительное сходство в их отношении к климату. Как левые, так и правые СМИ обычно относят это к «другим новостям», гарантируя, что данная тема не станет политическим приоритетом. На индивидуальном уровне белые демократы почти так же, как и республиканцы, склонны покупать внедорожники, извергающие углекислый газ, или жить в больших домах, а правительства штатов, управляемых демократами, очень робки, когда дело доходит до налогообложения такого враждебного к климату поведения. И обе стороны блаженно не заинтересованы в тех частях света, где люди уже умирают из-за изменения климата: подумайте о Йемене, Мальдивах или Бангладеш.

Климат Иван Шилов © ИА REGNUM

По некоторым вопросам республиканцы должны быть более заинтересованы в изменении климата, чем демократы. За исключением городских элит, республиканцы чаще живут в сельской местности и, следовательно, в большей степени пострадают от стихийных бедствий. Республиканцы также чаще живут в южных штатах, как более засушливых, так и более подверженных наводнениям.

Аргумент республиканцев против инвестирования в предотвращение изменения климата в значительной степени носит экономический характер и не учитывает будущее, опираясь только на настоящий момент. Замена существующих технологий менее загрязняющими вариантами обойдется дорого и поставит экономику США в невыгодное положение по сравнению с европейскими странами с более мягким климатом или Китаем, который заботится об окружающей среде далеко не в той же степени. Республиканцы относятся к климату как к автомобилю, который и так отлично работает и поэтому не нуждается в инвестициях в изношенные детали. Контраргумент демократов часто принимает моральный тон «ответственности по отношению к нашим детям» или планете, но, по сути, также является экономическим. По их мнению, наш «климатический автомобиль» нуждается в профилактическом обслуживании: какие бы расходы мы ни несли сейчас, они помогут нам избежать в будущем гораздо больших расходов и других проблем.

Выхлопные газы Ruben de Rijcke

Климатическим аргументам уже почти два десятилетия. Отложенное техническое обслуживание нашего климатического автомобиля показывает последствия такого небрежения — связанные с климатом затраты и неудобства, связанные с управлением нашим обществом, с каждым годом увеличиваются, поскольку страхование и ремонт домов, предприятий и инфраструктуры, поврежденных лесными пожарами и другими стихийными бедствиями, растут в цене. Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) отслеживает крупнейшие из этих бедствий. С 1980 года в США случилось около 300 крупных связанных с погодой происшествий, общая сумма убытков от которых приблизилась к 2 триллионам долларов. В 2020 году произошло 22 таких события, и затраты на их устранение составили 95 миллиардов долларов. В 2017 году только ураган «Харви» нанес ущерб на сумму более 120 миллиардов долларов. Это стоимость отложенного технического обслуживания, и она явно растет очень быстро.

Последствия урагана «Харви» U.S. Army

Какова будет стоимость профилактики? В докладе Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) за 2020 год прогнозируется, что глобальные инвестиции в декарбонизацию в размере 110 триллионов долларов США к 2050 году выведут мир на путь устойчивого роста (и позволят окупить многие из этих первоначальных затрат). В США доля этой общей суммы, вероятно, составит около 30 триллионов долларов. Пугающая, но уже не непостижимо большая цифра: 1 триллион долларов ежегодно. Если нынешние тенденции сохранятся, то пройдет совсем немного времени, прежде чем ежегодные расходы на калифорнийские лесные пожары и наводнения на побережье Мексиканского залива начнут приближаться к этому числу. В этот момент аргументы республиканцев и демократов станут одинаковыми: будущие издержки станут текущими издержками.

К сожалению, и это хорошо известно нерадивым автовладельцам, как только техническое обслуживание уже нельзя более откладывать, расходы на него начинают значительно превышать расходы на профилактику. Аналогичным образом наш выбор между предотвращением изменения климата и адаптацией исчезает, и вскоре нам придется инвестировать и в то, и в другое. Если мы этого не сделаем, наш климатический автомобиль вполне может стать неуправляемым.