Анкара, , 17:45 — REGNUM Транспортно-десантный корабль USNS Yuma ВМС США вошел в Чёрное море, сообщает 8 июля интернет-портал Marine Traffic.

На данный момент американский корабль прошел через пролив Босфор и находится у черноморских берегов Турции.

По утверждению пресс-службы Шестого флота ВМС США, USNS Yuma следует в Черное море «для взаимодействия с союзниками и партнерами по НАТО».

Как сообщало ИА REGNUM, в Чёрном море проходят масштабные военно-морские учения НАТО и сателлитов блока Sea Breeze — 2021, в которых задействовано 32 боевых корабля стран НАТО, 40 самолетов и порядка пяти тыс. военнослужащих. Незадолго до начала этих учений на морских границах России в Чёрном море были устроены провокации с участием британского эсминца Defender и фрегата ВМС Нидерландов Evertsen.

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