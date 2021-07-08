Москва, , 17:47 — REGNUM Уполномоченным России при Европейском суде по правам человека назначен начальник ГУ международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры РФ Михаил Виноградов.

Зал заседания ЕСПЧ CherryX

Соответствующий указ, опубликованный 8 июля на портале правовой информации, подписал президент РФ Владимир Путин.

«Возложить на начальника Главного управления международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры РФ Виноградова Михаила Владимировича осуществление функций уполномоченного РФ при Европейском суде по правам человека», — говорится в документе.

Указ вступил в силу в день подписания — 8 июля 2021 г.

Напомним, ранее Россию в ЕСПЧ представлял Михаил Гальперин, который в конце мая ушёл в отставку.

Читайте ранее в этом сюжете: Банк России меняет финансового омбудсмена